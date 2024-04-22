Трофим Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: Спиридон Павлов
ЦГАСО Ф. 678, о. 1, д. 468, лл.31об-32 Семейные рекрутские списки 1864 Семейный список Самарской губернии Бугульминского уезда Борисоглебской волости, деревни Нового Маклауша 1864 года
Рождение ребёнка
05.12.1838
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Трофимова
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Устинья Трофимова
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федорова
Смерть
Неизвестно