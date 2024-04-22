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Трофим Спиридонов

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Спиридон Павлов

Мать: не указана

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф. 678, о. 1, д. 468, лл.31об-32 Семейные рекрутские списки 1864 Семейный список Самарской губернии Бугульминского уезда Борисоглебской волости, деревни Нового Маклауша 1864 года
Рождение ребёнка
05.12.1838

Сын: Шкарин Данила Трофимов

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Трофимова

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устинья Трофимова

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федорова

Смерть
Неизвестно
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