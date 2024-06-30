Неизвестная
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ларион
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Максим
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Смерть
Неизвестно