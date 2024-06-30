Неизвестная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестная

Неизвестная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1785 г.р.
1788 г.р.
1792 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Антонов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ларион

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Максим

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Смерть
Неизвестно

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