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Ильин ЗайцовТимоничев Степан Васильевич
Ильин ЗайцовТимоничев Степан Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
24.08.1854
Пол
Мужской
Отец
Василий Ильин
1822 г.р.
Мать
Федосья Петрова
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Василий Ильин
Мать:
Федосья Петрова
Смерть
24.08.1854
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