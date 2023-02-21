Ильин ЗайцовТимоничев Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин ЗайцовТимоничев Степан Васильевич

Ильин ЗайцовТимоничев Степан Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.08.1854

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Ильин

Мать: Федосья Петрова

Смерть
24.08.1854
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close