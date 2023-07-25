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Боков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Боков Иван Никифорович

Мать: не указана

Смерть
1906