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Боков Иван Иванович
Боков Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1906
Пол
Мужской
Отец
Боков Иван Никифорович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Боков Иван Никифорович
Мать: не указана
Смерть
1906
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