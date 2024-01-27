Гладких Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Гладких ?

Мать: Гладких Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладких ?

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладких ?

Смерть
Неизвестно
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