Абельчук Василь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Абельчук Иван
Мать ребёнка: Абельчук Мокрина
д. Рокошица Узденского р-на, БССР
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ковальчук Мотра
Мать ребёнка: Абельчук Мокрина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лівідорка
Мать ребёнка: Абельчук Мокрина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варка
Мать ребёнка: Абельчук Мокрина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абельчук Мокрина
Смерть
Неизвестно