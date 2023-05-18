Абельчук Василь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абельчук Василь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Абельчук Иван

Мать ребёнка: Абельчук Мокрина

д. Рокошица Узденского р-на, БССР
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ковальчук Мотра

Мать ребёнка: Абельчук Мокрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лівідорка

Мать ребёнка: Абельчук Мокрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варка

Мать ребёнка: Абельчук Мокрина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абельчук Мокрина

Смерть
Неизвестно