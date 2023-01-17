Рудык Иван Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Рудык Антон Тимофеевич
Мать: Рудык Марина Фёдоровна
Арест
15.11.1930
украинец, из крестьян, образование начальное, единоличник. Арест. 15.11.1930 г. по ст. 54– 10, 13 УК УССР. По постановлению ОН НКВД СССР от 20.01.1931 г. на 3 г. концлагерей (условно). Реабіл. 09.02.1... Показать все
Смерть
Неизвестно