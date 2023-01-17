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Рудык Иван Антонович

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Место рождения

Липовец, Вінницька область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

С 1860 по 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Рудык Антон Тимофеевич

Мать: Рудык Марина Фёдоровна

Липовец, Вінницька область
Арест
15.11.1930
украинец, из крестьян, образование начальное, единоличник. Арест. 15.11.1930 г. по ст. 54– 10, 13 УК УССР. По постановлению ОН НКВД СССР от 20.01.1931 г. на 3 г. концлагерей (условно). Реабіл. 09.02.1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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