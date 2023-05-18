Ящин Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ящин Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ящин Юрий Сергеевич

Мать: Ящина Галина Вячеславовна

Рождение ребёнка
01.12.1986

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Ящина Алла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.04.1996

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Ящина Алла

Рождение ребёнка
14.02.2000

Сын: Ящин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Ящина Алла

Работа или профессия
Неизвестно