Ящин Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ящин Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.12.1986
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Ящина Алла
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.04.1996
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Ящина Алла
Рождение ребёнка
14.02.2000
Мать ребёнка: Ящина Алла
Работа или профессия
Неизвестно