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Мартюшев Стефан Ефимович

Место рождения

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мартюшев Ефим Александрович

Мать: не указана

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мартюшева) Агрипина Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
31.01.1865

Жена: Мартюшева (Карлагина) Пелагия Никифоровна

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.09.1870

Сын: Мартюшев Иосиф Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Мартюшев Андрей Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1884

Дочь: (Мартюшева) Пелагия Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1887

Сын: Мартюшев Феодор Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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