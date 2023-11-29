Мартюшев Стефан Ефимович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Мартюшев Ефим Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мартюшева) Агрипина Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
31.01.1865
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.09.1870
Сын: Мартюшев Иосиф Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Мартюшев Андрей Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1884
Дочь: (Мартюшева) Пелагия Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1887
Сын: Мартюшев Феодор Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно