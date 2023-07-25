Саввова (Васильева) Устинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Спиридонова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Саввов Иван Иванович
Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гончар Анна Ивановна
Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1908