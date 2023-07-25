Саввова (Васильева) Устинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввова (Васильева) Устинья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Саввов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Спиридонова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Саввов Иван Иванович

Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Саввов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гончар Анна Ивановна

Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Саввов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саввов Иван Васильевич

Смерть
1908