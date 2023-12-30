Мальцева -- Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мальцев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Евфимович
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мальцева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Мальцев Андрей Евфимович
Смерть
Неизвестно