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Мальцева -- Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Андрей Евфимович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Мальцев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Евфимович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мальцева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Мальцев Андрей Евфимович

Смерть
Неизвестно

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