Богомазов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомазов Павел

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Место рождения

г. Бирск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богомазов Андрей

Мать: Богомазова Ольга

г. Бирск
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