Сарафанов Геннадий Васильевич
Место рожденияс. Синенькие, Саратовская область РСФСР
Дата рождения01.01.1942
Дата смерти29.09.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Синенькие, Саратовская область РСФСР
Место жительства
С 1942
с. Синенькие, Саратовская область РСФСР
Место жительства
По 1959
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
По 1964
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.09.2005
д. Леониха, Московская область РФ
Место жительства
По 2005
д. Леониха, Московская область РФ