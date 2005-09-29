Сарафанов Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарафанов Геннадий Васильевич

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Место рождения

с. Синенькие, Саратовская область РСФСР

Дата рождения

01.01.1942

Дата смерти

29.09.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Синенькие, Саратовская область РСФСР
Место жительства
С 1942
с. Синенькие, Саратовская область РСФСР
Место жительства
По 1959
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
По 1964
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.09.2005
д. Леониха, Московская область РФ
Место жительства
По 2005
д. Леониха, Московская область РФ
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