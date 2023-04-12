Соколова Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Варвара Петровна

Соколова Варвара Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1793

Дочь: Агрофена Константиновна

Отец ребёнка: Соколов Константин Прокофьевич

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1799

Сын: Соколов Филипп Константинович

Отец ребёнка: Соколов Константин Прокофьевич

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1807

Дочь: Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Соколов Константин Прокофьевич

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close