Соколова Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1793
Дочь: Агрофена Константиновна
Отец ребёнка: Соколов Константин Прокофьевич
Рождение ребёнка
05.01.1799
Сын: Соколов Филипп Константинович
Отец ребёнка: Соколов Константин Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.10.1807
Дочь: Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Соколов Константин Прокофьевич
Смерть
Неизвестно