Елисеев Ефим Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Иван Федорович
Рождение ребёнка
04.06.1881
Мать ребёнка: Елисеева Елисавета Васильевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Елисеев Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Елисеева Елисавета Васильевна
Рождение ребёнка
?.08.1886
Мать ребёнка: Елисеева Елисавета Васильевна
Рождение ребёнка
05.10.1888
Мать ребёнка: Елисеева Елисавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
отставной рядовой, был отдан в рекруты в 1855