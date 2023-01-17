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Елисеев Ефим Иванович

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Место рождения

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Иван Федорович

Мать: Елисеева Мария Васильевна

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1881

Сын: Елисеев Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Елисеева Елисавета Васильевна

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Елисеев Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Елисеева Елисавета Васильевна

Рождение ребёнка
?.08.1886

Сын: Елисеев Демид Ефимович

Мать ребёнка: Елисеева Елисавета Васильевна

Рождение ребёнка
05.10.1888

Сын: Елисеев Яков Ефимович

Мать ребёнка: Елисеева Елисавета Васильевна

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Елисавета Васильевна

Смерть
Неизвестно
отставной рядовой, был отдан в рекруты в 1855
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