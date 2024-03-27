Шарафутдинова (Мурясова) Зайтуна Биктимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова (Мурясова) Зайтуна Биктимировна

Место рождения

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

1919

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Мурясов Биктимир

Мать: Мурясова Камиля

Развод
Неизвестно

Муж: Шарафутдинов Зарраф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиязетдинова (Шарафутдинова) Фарида Заррафовна

Отец ребёнка: Шарафутдинов Зарраф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафутдинов Зарраф

Рождение ребёнка
29.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Зарраф

Смерть
1994
Причина смерти: Болезнь

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