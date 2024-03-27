Шарафутдинова (Мурясова) Зайтуна Биктимировна
Место рожденияд.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения1919
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Мурясов Биктимир
Мать: Мурясова Камиля
Развод
Неизвестно
Муж: Шарафутдинов Зарраф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиязетдинова (Шарафутдинова) Фарида Заррафовна
Отец ребёнка: Шарафутдинов Зарраф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарафутдинов Зарраф
Рождение ребёнка
29.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафутдинов Зарраф
Смерть
1994
Причина смерти: Болезнь