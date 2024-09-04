Евгения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Носков Степан
Отец ребёнка: Афанасий Носков
Рождение ребёнка
1850
Сын: Носков Дмитрий
Отец ребёнка: Афанасий Носков
Рождение ребёнка
1855
Сын: Носков Павел
Отец ребёнка: Афанасий Носков