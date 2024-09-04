Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848

Сын: Носков Степан

Отец ребёнка: Афанасий Носков

Рождение ребёнка
1850

Сын: Носков Дмитрий

Отец ребёнка: Афанасий Носков

Рождение ребёнка
1855

Сын: Носков Павел

Отец ребёнка: Афанасий Носков

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