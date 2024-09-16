Касымова (Хисамова) Альфия
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1979
Дочь: Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля
Отец ребёнка: Касымов Фарид
Рождение ребёнка
03.12.1980
Дочь: Хайрудинова (Касымова) Ильмира
Отец ребёнка: Касымов Фарид
Рождение ребёнка
27.03.1984
Сын: Касымов Ринат
Отец ребёнка: Касымов Фарид