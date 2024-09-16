Касымова (Хисамова) Альфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымова (Хисамова) Альфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1979

Дочь: Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля

Отец ребёнка: Касымов Фарид

Рождение ребёнка
03.12.1980

Дочь: Хайрудинова (Касымова) Ильмира

Отец ребёнка: Касымов Фарид

Рождение ребёнка
27.03.1984

Сын: Касымов Ринат

Отец ребёнка: Касымов Фарид

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