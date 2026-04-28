Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна
женский, родилась 20.02.1948
умерла 10.08.2019
ОтецЛашаков Николай Николаевич21.05.1919 г.р.
МатьЛашакова Капитолина Филиповна15.01.1924 г.р.
Супруги
Глушков Владимир ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Глушков Алексей ВладимировичНеизвестно г.р.
Глушков Василий ВладимировичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Глушков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Глушков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Василий Владимирович
Отец ребёнка: Глушков Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.2019