Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна 20.02.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глушкова (Лашакова) Валентина Николаевна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась 20.02.1948

умерла 10.08.2019

Отец
Лашаков Николай Николаевич21.05.1919 г.р.
Мать
Лашакова Капитолина Филиповна15.01.1924 г.р.
Супруги
Глушков Владимир ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Глушков Алексей ВладимировичНеизвестно г.р.
Глушков Василий ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1948

Отец: Лашаков Николай Николаевич

Мать: Лашакова Капитолина Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Глушков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Глушков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Василий Владимирович

Отец ребёнка: Глушков Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Владимир Васильевич

Смерть
10.08.2019

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