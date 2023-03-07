Колупаева Евдокия Елисеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти25.05.1827 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Колупаев Панфил Игнатьев
Бракосочетание
26.01.1790 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.1794 ст.
Отец ребёнка: Колупаев Панфил Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Колупаев Григорий Панфилов
Отец ребёнка: Колупаев Панфил Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Колупаев Панфил Игнатьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
25.05.1827 ст.
поч. Мокрушина, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Причина смерти: от лихорадки