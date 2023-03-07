Колупаева Евдокия Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Евдокия Елисеева

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Место рождения

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

25.05.1827 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Колупаев Лукоян Панфилов

Отец ребёнка: Колупаев Панфил Игнатьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.01.1790 ст.

Муж: Колупаев Панфил Игнатьев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.03.1794 ст.

Сын: Колупаев Федот Панфилов

Отец ребёнка: Колупаев Панфил Игнатьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Колупаев Григорий Панфилов

Отец ребёнка: Колупаев Панфил Игнатьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Колупаев Филипп Панфилов

Отец ребёнка: Колупаев Панфил Игнатьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
25.05.1827 ст.
поч. Мокрушина, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Причина смерти: от лихорадки
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