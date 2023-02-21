Пожитков Антон Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1886 ст.
Сын: Пожитков Алексей Антонович
Мать ребёнка: Пожиткова Евдокия Алексеевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожитков Степан Антонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Анна Антоновна
Мать ребёнка: Пожиткова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пожиткова Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно