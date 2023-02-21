Пожитков Антон Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожитков Антон Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1886 ст.

Сын: Пожитков Алексей Антонович

Мать ребёнка: Пожиткова Евдокия Алексеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Степан Антонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Пожиткова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Петр Антонович

Мать ребёнка: Пожиткова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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