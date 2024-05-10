Бахтеев Олег Айратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.2005
Дочь: Бахтеева Виктория Олеговна
Мать ребёнка: Зайцева Ольга Анатольевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 15.05.2014
Дочь: Бахтеева Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Зайцева Ольга Анатольевна