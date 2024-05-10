Бахтеев Олег Айратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтеев Олег Айратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1980 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
03.11.2005

Дочь: Бахтеева Виктория Олеговна

Мать ребёнка: Зайцева Ольга Анатольевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 15.05.2014

Дочь: Бахтеева Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Зайцева Ольга Анатольевна

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