Сидорова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1951
Дочь: Ивлева Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Сидоров Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
19.07.1952
Дочь: Пацианская Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Сидоров Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Сидоров Анатолий Степанович
Смерть
Неизвестно