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Ульянов Кузьма Антонович

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Ульянов Антон Ульянович

Мать: Ульянова Марья Макаровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Василиса

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Ульянов Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Ульянова Василиса

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Ульянов Дмитрий Кузмич

Мать ребёнка: Ульянова Василиса

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Ульянова Авдотья Кузьминична

Мать ребёнка: Ульянова Василиса

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.04.1818 ст.

Сын: Ульянов Аркадий (Акакий) Кузьмич

Мать ребёнка: Ульянова Василиса

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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