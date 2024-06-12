Ульянов Кузьма Антонович
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: Ульянов Антон Ульянович
Мать: Ульянова Марья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульянова Василиса
Рождение ребёнка
1802 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Василиса
Рождение ребёнка
1809 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Василиса
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Ульянова Авдотья Кузьминична
Мать ребёнка: Ульянова Василиса
Рождение ребёнка
09.04.1818 ст.
Сын: Ульянов Аркадий (Акакий) Кузьмич
Мать ребёнка: Ульянова Василиса
Смерть
Неизвестно