Лаговский Иван Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1889
Дата смерти03.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1889 по 1908
Место жительства
С 1908 по 1913
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1913
г. Екатеринослав, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1933 по 1940
г. Тарту, Эстония
Место жительства
С 1940 по 1941
Смерть
03.07.1941