Степанида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти14.08.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Богдан 1
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Ильич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1855
Дочь: Ульяна Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Ильич
Рождение ребёнка
14.08.1871
Дочь: Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Ильич
Рождение ребёнка
?.02.1875
Дочь: Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Ильич
Смерть
14.08.1893