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Степанида Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

14.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Богдан 1

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1855

Дочь: Ульяна Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1871

Дочь: Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
?.02.1875

Дочь: Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
14.08.1893

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