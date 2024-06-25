Комлев Григорий Алексеевич 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКомлев Григорий Алексеевич

Комлев Григорий Алексеевич

Место рождения

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Комлев Алексей

Мать: не указана

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева (Гальская) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комлева (Гальская) Анна Николаевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комлева (Гальская) Анна Николаевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комлева (Гальская) Анна Николаевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комлева (Гальская) Анна Николаевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комлева (Гальская) Анна Николаевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Смерть
1974
Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.