Комлев Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Комлев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
20.02.1945
Смерть
1974