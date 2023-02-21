Безлепкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безлепкин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безлепкина Марина Владимировна

Мать ребёнка: Безлепкина Людмила Ивановна

Артем, Артемовский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безлепкина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безлепкина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Безлепкина Людмила Ивановна

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