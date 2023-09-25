Соболева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Миронова (Соболева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Соболев Иван

Рождение ребёнка
07.01.1933

Дочь: Соболева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Соболев Иван

Рождение ребёнка
1939

Сын: Соболев Николай Иванович

Отец ребёнка: Соболев Иван

Рождение ребёнка
03.03.1940

Дочь: Соболева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соболев Иван

Смерть
Неизвестно

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