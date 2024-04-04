Шмытова (Широкова) Анисья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Бракосочетание
18.08.1896 ст.
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.
Дочь: Шмытова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.
Дочь: Шмытова Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович
Рождение ребёнка
04.08.1907 ст.
Дочь: Шмытова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович
Рождение ребёнка
28.04.1910 ст.
Сын: Шмытов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1913 ст.
Дочь: Шмытова Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1915
Сын: Шмытов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно