Шмытова (Широкова) Анисья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмытова (Широкова) Анисья Дмитриевна

Место рождения

Веледьевка, Дубковская волость, Покровский уезд

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Веледьевка, Дубковская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
18.08.1896 ст.

Муж: Шмытов Василий Петрович

Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шмытов Косма Васильевич

Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович

Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.

Дочь: Шмытова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович

Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.

Дочь: Шмытова Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович

Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.08.1907 ст.

Дочь: Шмытова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович

Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.04.1910 ст.

Сын: Шмытов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович

Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.05.1913 ст.

Дочь: Шмытова Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович

Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Шмытов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Шмытов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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