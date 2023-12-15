Никитин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1908
Дата смерти15.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908
Отец: Никитин Пётр Павлович
Мать: Никитина Анна Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Людмила Павловна
Рождение ребёнка
10.10.1940
Дочь: Волкова (Никитина) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Никитина Людмила Павловна
Рождение ребёнка
?.09.1945
Дочь: (Никитина) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Никитина Людмила Павловна
Смерть
15.04.1980
Похороны
Неизвестно