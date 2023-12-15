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Никитин Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1908

Дата смерти

15.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908

Отец: Никитин Пётр Павлович

Мать: Никитина Анна Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Людмила Павловна

Рождение ребёнка
10.10.1940

Дочь: Волкова (Никитина) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Никитина Людмила Павловна

Рождение ребёнка
?.09.1945

Дочь: (Никитина) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Никитина Людмила Павловна

Смерть
15.04.1980
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край

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