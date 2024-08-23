Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 12.03.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Яков Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Никифор Фёдорович
Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Трофим Фёдорович
Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1833
Сын: Дормидонт Фёдорович
Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна
Смерть
После 12.03.1834