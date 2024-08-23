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Фёдор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 12.03.1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Около 1821 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Яков Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Никифор Фёдорович

Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Трофим Фёдорович

Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около ?.08.1833

Сын: Дормидонт Фёдорович

Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 12.03.1834

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