Овсянникова (Кравцова) Лукерья Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Кравцова) Лукерья Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Денис Маркелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Денис Маркелович

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