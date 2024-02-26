Шитой Дарья Данилова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1804 ст.
Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1810 ст.
Дочь: (Шитой) Татьяна Маркова (Вна)
Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)
Рождение ребёнка
12.11.1814 ст.
Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)
Рождение ребёнка
16.04.1817 ст.
Дочь: (Шитой) Ирина Маркова (Вна)
Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Шитой) Клавдия Маркова (Вна)
Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)
Рождение ребёнка
19.06.1828 ст.
Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)
Смерть
Неизвестно