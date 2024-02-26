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Шитой Дарья Данилова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
21.12.1804 ст.

Сын: Шитой Петр Марков (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Шитой Матвей Марков (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1810 ст.

Дочь: (Шитой) Татьяна Маркова (Вна)

Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Шитой Федор Марков (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
12.11.1814 ст.

Сын: Шитой Иван Марков (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
16.04.1817 ст.

Дочь: (Шитой) Ирина Маркова (Вна)

Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Шитой) Клавдия Маркова (Вна)

Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
19.06.1828 ст.

Сын: Шитой Иуда Марков (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно

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