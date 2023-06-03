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Осипова (Коробова) Любовь
Осипова (Коробова) Любовь
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Коробова (Мангина) Мария Павловна
Около 1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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Биография
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Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Коробова Мария Павловна
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