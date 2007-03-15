Булыкина (Азарова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыкина (Азарова) Мария Александровна

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Место рождения

Новоуглянка, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.03.1927

Дата смерти

15.03.2007

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1927

Отец: Азаров Александр Михайлович

Мать: Азарова Анна Ивановна

Новоуглянка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
19.01.1954

Муж: Булыкин Иван Никифорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булыкин Иван Никифорович

Стахановский, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булыкин Иван Никифорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
15.03.2007
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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