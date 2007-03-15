Булыкина (Азарова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения05.03.1927
Дата смерти15.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1927
Отец: Азаров Александр Михайлович
Мать: Азарова Анна Ивановна
Бракосочетание
19.01.1954
Рождение ребёнка
25.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булыкин Иван Никифорович
Стахановский, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булыкин Иван Никифорович
Смерть
15.03.2007