Латышев Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения10.06.1891 ст.
Дата смерти13.05.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1891 ст.
Александр рожден 10 июня 1891 г., крещен 10, запись 12. теребихской деревни крестьянин Семен Павлов Латышев и законная жена его Ульяна Дмитриева оба православные. ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 1 Д. 243 с. 4... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.05.1895 ст.
Причина смерти: от горячки | Умер 13 мая 1895 г., погребен 15, запись 10. Деревни Теребихской крестьянина Семена Павлова Латышева сын младенец Александр, от горячки, 4 года. ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 1 ... Показать все