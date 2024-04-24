Латышев Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышев Александр Семенович

Латышев Александр Семенович

Место рождения

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

10.06.1891 ст.

Дата смерти

13.05.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1891 ст.

Отец: Латышев Семен Павлович

Мать: Латышева (Гаврилова) Ульяна Дмитриевна

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Александр рожден 10 июня 1891 г., крещен 10, запись 12. теребихской деревни крестьянин Семен Павлов Латышев и законная жена его Ульяна Дмитриева оба православные. ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 1 Д. 243 с. 4... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
13.05.1895 ст.
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от горячки | Умер 13 мая 1895 г., погребен 15, запись 10. Деревни Теребихской крестьянина Семена Павлова Латышева сын младенец Александр, от горячки, 4 года. ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 1 ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.