Годовон (Шмат) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годовон (Шмат) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмат Николай Киролович

Мать: Шмат Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Годовон Виктор Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмат Евгения Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Годовон Иван Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмат Галина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Годовон Павел Степанович

Смерть
Неизвестно

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