Годовон (Шмат) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмат Николай Киролович
Мать: Шмат Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмат Евгения Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмат Галина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно