Абрам Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Гаврила Иванович
Мать: Дарья
ГАРО ф 129 оп 32 д 119 св 506 РС Рязанский уезд 1834 №726 Рахманинов, Матчино, дворовые люди
Место жительства
Между 1834 и 1850
Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 129 оп 32 д 119 св 506 РС Рязанский уезд 1834 №726 Рахманинов, Матчино, дворовые люди ГАРО ф 129 оп 54 д 94 св 848 РС Рязанский уезд 1858 Рахманинов, Матчино, дворовые люди
Смерть
1853
ГАРО ф 129 оп 54 д 94 св 8486 РС Рязанский уезд 1858 Рахманинов, Матчино, дворовые люди