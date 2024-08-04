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Абрам Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Гаврила Иванович

Мать: Дарья

ГАРО ф 129 оп 32 д 119 св 506 РС Рязанский уезд 1834 №726 Рахманинов, Матчино, дворовые люди
Место жительства
Между 1834 и 1850
Матчино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 129 оп 32 д 119 св 506 РС Рязанский уезд 1834 №726 Рахманинов, Матчино, дворовые люди ГАРО ф 129 оп 54 д 94 св 848 РС Рязанский уезд 1858 Рахманинов, Матчино, дворовые люди
Смерть
1853
ГАРО ф 129 оп 54 д 94 св 8486 РС Рязанский уезд 1858 Рахманинов, Матчино, дворовые люди

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