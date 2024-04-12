Юрьева (Пашинина) Вера Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Пашинин Емельян Фролович
Мать: Пашинина Степанида
Рождение ребёнка
07.05.1851
Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Рогачева Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
05.01.1856
Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
10.05.1858
Сын: Юрьев Афанасий Трофимович
Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
21.09.1860
Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
27.07.1868
Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
30.05.1871
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович
Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно