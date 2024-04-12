Юрьева (Пашинина) Вера Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Пашинина) Вера Емельяновна

Место рождения

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пашинин Емельян Фролович

Мать: Пашинина Степанида

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.05.1851

Сын: Юрьев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Рогачева Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.01.1856

Сын: Юрьев Василий Трофимович

Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.05.1858

Сын: Юрьев Афанасий Трофимович

Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.09.1860

Сын: Юрьев Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.07.1868

Сын: Юрьев Прохор Трофимович

Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.05.1871

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Юрьев Трофим Сидорович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
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