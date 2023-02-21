Козлов Олег Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Олег Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Евгений Васильевич

Мать: Козлова Анна Александровна

Рождение ребёнка
07.11.1976

Сын: Козлов Дмитрий Олегович

Мать ребёнка: Козлова Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
17.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Людмила Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Людмила Валентиновна

Смерть
29.11.1953
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