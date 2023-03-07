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Тарасова Анисья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Матрона Саввина

Отец ребёнка: Тарасов Савва Лукин

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Савва Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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