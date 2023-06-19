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Скобелев Вениамин Николаевич

Место рождения

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Николай

Мать: Евдокия Александровна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Веселова Татьяна Вениаминовна

Мать ребёнка: Параскева Стефановна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Скобелев Дмитрий Вениаминович

Мать ребёнка: Параскева Стефановна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Поручитель
20.04.1875 ст.
Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Поручитель по жениху Федору Ефимовичу вместе с Уаром Ефимовичем (Веселовым?)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Стефановна

Смерть
Неизвестно