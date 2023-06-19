Скобелев Вениамин Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: Николай
Мать: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Веселова Татьяна Вениаминовна
Мать ребёнка: Параскева Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Скобелев Дмитрий Вениаминович
Мать ребёнка: Параскева Стефановна
Поручитель
20.04.1875 ст.
Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Поручитель по жениху Федору Ефимовичу вместе с Уаром Ефимовичем (Веселовым?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Стефановна
Смерть
Неизвестно