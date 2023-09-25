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Панов Панфер Никонович

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.02.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1805

Отец: Панов Никон Гаврилович

Мать: Панова Лукерья Борисовна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
17.02.1836

Сын: Панов Василий Панферович

Мать ребёнка: Панова Анастасия Федоровна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Панов Дмитрий Панферович

Мать ребёнка: Панова Анастасия Федоровна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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