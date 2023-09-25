Панов Панфер Никонович
Место рождения
Дата рождения01.02.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1805
Отец: Панов Никон Гаврилович
Мать: Панова Лукерья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1836
Мать ребёнка: Панова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Панова Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно