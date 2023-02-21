Плетнёв Сергей Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнёв Сергей Артемьевич

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Место рождения

Большой Чаган

Дата рождения

22.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1937

Отец: Плетнёв Артемий Фомич

Мать: не указана

Большой Чаган
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