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Плетнёв Сергей Артемьевич
Плетнёв Сергей Артемьевич
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Место рождения
Большой Чаган
Дата рождения
22.10.1937
Пол
Мужской
Отец
Плетнёв Артемий Фомич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1937
Отец:
Плетнёв Артемий Фомич
Мать: не указана
Большой Чаган
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