Enman (Handwerk) Kaddri
Место рожденияVana-Võidu, Viljandi
Дата рождения07.10.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1838
Отец: Handverk Vaigo Jüri
Мать: Handverk Liiso
Vana-Võidu, Viljandi
Бракосочетание
02.04.1868
Муж: Enman Hans
Рождение ребёнка
11.09.1869
Дочь: An
Отец ребёнка: Enman Hans
Малая Конгута, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.08.1872
Дочь: Marri
Отец ребёнка: Enman Hans
Малая Конгута, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.04.1874
Дочь: Liso
Отец ребёнка: Enman Hans
Малая Конгута, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.04.1876
Сын: Enman David
Отец ребёнка: Enman Hans
Малая Конгута, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Неизвестно