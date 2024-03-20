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Enman (Handwerk) Kaddri

Место рождения

Vana-Võidu, Viljandi

Дата рождения

07.10.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1795 г.р.

Муж

1823 г.р.

Дети

1869 г.р.
1872 г.р.
1874 г.р.
1876 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1838

Отец: Handverk Vaigo Jüri

Мать: Handverk Liiso

Vana-Võidu, Viljandi
Бракосочетание
02.04.1868

Муж: Enman Hans

Рождение ребёнка
11.09.1869

Дочь: An

Отец ребёнка: Enman Hans

Малая Конгута, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.08.1872

Дочь: Marri

Отец ребёнка: Enman Hans

Малая Конгута, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.04.1874

Дочь: Liso

Отец ребёнка: Enman Hans

Малая Конгута, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.04.1876

Сын: Enman David

Отец ребёнка: Enman Hans

Малая Конгута, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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