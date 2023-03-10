Настасья Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Мартынова

Настасья Мартынова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Дарья Федотова

Отец ребёнка: Федот Петров

Рождение ребёнка
1777

Сын: Арефий Федотов

Отец ребёнка: Федот Петров

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марфа Федотова

Отец ребёнка: Федот Петров

Рождение ребёнка
1784

Сын: Тибутев Михаил Федотов

Отец ребёнка: Федот Петров

Рождение ребёнка
1784

Сын: Архип Федотов

Отец ребёнка: Федот Петров

Рождение ребёнка
1792

Сын: Наум Федотов

Отец ребёнка: Федот Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close