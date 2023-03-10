Настасья Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Мартын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Дарья Федотова
Отец ребёнка: Федот Петров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Арефий Федотов
Отец ребёнка: Федот Петров
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марфа Федотова
Отец ребёнка: Федот Петров
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Федот Петров
Рождение ребёнка
1784
Сын: Архип Федотов
Отец ребёнка: Федот Петров
Рождение ребёнка
1792
Сын: Наум Федотов
Отец ребёнка: Федот Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Петров
Смерть
Неизвестно