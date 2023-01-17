Левитская Вера Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Левитский Николай Александрович
Отец ребёнка: Левитский Александр Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Левитская Дарья Александровна
Отец ребёнка: Левитский Александр Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Левитская Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Левитский Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно