Левитская Вера Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитская Вера Тимофеевна

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Место рождения

Воздвиженье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Воздвиженье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Левитский Николай Александрович

Отец ребёнка: Левитский Александр Иванович

Воздвиженье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Левитская Дарья Александровна

Отец ребёнка: Левитский Александр Иванович

Воздвиженье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Левитская Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Левитский Александр Иванович

Воздвиженье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левитский Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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