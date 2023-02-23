Лобова Домна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобова Домна Игнатьевна

Лобова Домна Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафья Трофимовна

Отец ребёнка: Лобов Трофим Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лобов Максим Трофимович

Отец ребёнка: Лобов Трофим Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лобов Федор Трофимович

Отец ребёнка: Лобов Трофим Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобов Трофим Федорович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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