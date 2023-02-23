Лобова Домна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафья Трофимовна
Отец ребёнка: Лобов Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Лобов Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Лобов Трофим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно