Иоанн Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Иоанн Иосифович (ок. 1715 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Лапушки Пошехонского уезда. О жене его данных нет. Дети: Ксения, супруга священника Василия Семеновича. Мария... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ксения Иоаннова
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно