Иоанн Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Иоанн Иосифович (ок. 1715 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Лапушки Пошехонского уезда. О жене его данных нет. Дети: Ксения, супруга священника Василия Семеновича. Мария... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ксения Иоаннова

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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